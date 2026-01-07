Cosa si aspetta dal mercato? Allegri: "Nulla. Tare e Furlani stanno lavorando e sono molto tranquillo"

In merito agli attaccanti del Milan, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Su Leao:

"Leao deve pensare a fare gol, le punte vengono valutate su questo! Deve fare gol! A Cagliari ha fatto gol e non stava benissimo, questo fastidio che ha se lo porta dietro. Può solamente che crescere visto che la prima parte di stagione tra polpaccio e adduttore ha saltato un bel po' di partite. Così come Nkunku, che domani non sarà a disposizione. Speriamo di averlo a disposizione per Firenze, la botta alla caviglia dà fastidio".

Cosa ti aspetti dal mercato?

"Dal mercato non mi aspetto niente, ho una società che si occupa del futuro del Milan. Tare e Furlani lavorano e sono molto tranquillo".

Su Fullkrug:

"Sta migliorando la condizione, a Cagliari è entrato e ha fatto vedere che si mette a disposizione e che ha caratteristiche che non abbiamo. Si è presentato bene. Speriamo che abbia la possibilità di segnare anche lui, abbiamo bisogno di gol".