Costacurta: "L'Italia ha talento, negli ultimi anni sono mancate idee"

Il commento di Alessandro Costacurta in vista della partita di domani sera a Roma contro la Macedonia del Nord, match valevole per la qualificazione ai prossimi campionati europei. Il parere dell'ex rossonero: "Apprezzo e stimo molto Luciano, per la persona che è e per le idee che porta in campo. Ha fatto benissimo a Napoli e secondo me sta facendo bene anche adesso, la differenza con gli anni passati è che ora abbiamo più idee e forse anche più talento".