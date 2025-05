Costacurta: "Mi chiedo perché Leao non gioca, spero abbia avuto qualcosa..."

La gara tra Genoa e Milan chiude il programma del 35° turno di Serie A Enilve questa sera. Nello studio di Sky Sport 24, nel pre gara, è intervenuto l'ex rossonero Alessandro Costacurta che ha parlato così dei rossoneri e in particolare di Luka Jovic, che ritrova il posto al centro dell'attacco dal primo minuto dopo aver saltato la gara di Venezia per acciacchi fisici, ma anche di Rafael Leao, che parte dalla panchina.

Le parole di Costacurta su Jovic e Leao: "Crescita di Jovic sorprendente per tutti, nessuno là davanti ha mai convinto del tutto. Questo ruotare ha fatto sì che uscisse questo ragazzo. Contro l’Inter ha fatto il centravanti straordinario, anche di manovra. Le sorprese non finiscono perché Leao non gioca: spero che abbia avuto qualcosa, mi sto chiedendo perché non gioca".