Costacurta riflette: "Leao è leader del Milan? Non lo so..."

vedi letture

Rafael Leao è finito nuovamente nel mirino delle critiche dopo la brutta prestazione di Salerno a livello individuale e di squadra. Il portoghese è l'uomo simbolo della squadra, anche per il recente rinnovo, e quando le cose non girano, solitamente, finisce sempre sul banco degli imputati. A parlarne, al Club di Sky Sport, è stato Alessandro Costacurta.

Le parole di Costacurta su Leao: "C’è gente che nelle difficoltà ci sta bene e c’è gente che non ci sta bene. Credo che questo sia il discorso. Il Milan ha perso tanta fiducia e perdendola ha perso anche quella che Pioli chiama la magia. Prima abbiamo parlato di Leao: ogni tanto uno si deve sforzare di fare qualcosa per fare in modo che la squadra percepisca dai leader un atteggiamento. Lui è il leader di questa squadra? Non lo so, ma se lo vuole diventare deve fare qualcosa in più"