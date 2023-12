Costacurta: "Sono rimasto sorpreso dalla tempistica e dalle parole di Maldini"

L'intervista di Paolo Maldini a Repubblica, nella quale non ha risparmiato critiche a chi gestisce il Milan, hanno fatto parecchio rumore. Ai microfoni di Sky è arrivato il commento anche di un suo grande ex compagno in rossonero, vale a dire Alessandro Costacurta, il quale ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalle dure parole dell'ex capitano e dirigente del Diavolo.

Ecco il suo pensiero: "Sono rimasto sorpreso dalla tempistica e anche dalle parole. Ha sparato alto, non so di chi parlasse, ma ha cercato di colpire queste parsone abbastanza pesantemente. Conoscendolo credo che l'abbiano chiamato per parlare in questo momento, mi sembra strano che sia stato lui a chiamare per parlare".