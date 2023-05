Cremonese, Carnesecchi non ha dubbi: "Maignan miglior portiere della Serie A"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese in prestito dall'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche dei migliori estremi difensori in circolazione. Ecco le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com: "Il miglior portiere in circolazione? Courtois in questo momento. Il miglior portiere in Serie A? Maignan".