Criscitiello scout: “Il Milan ha il nuovo Modric. È un classe 2008…”
Se ne parla sempre poco dei giovani talenti, per lo più italiani, all'interno delle giovanili o delle primavere delle grandi squadre di Serie A. Spesso si cercano soluzioni all'estero per rimediare a delle defezioni delle rose, per poi avere come risultato una grande spesa economica e una pessima resa sportiva. Proprio per questo motivo, il direttore di Sportitalia Criscitiello ha parlato di un talento della primavera del Milan che secondo lui potrà fare strada anche in prima squadra. Vediamo di chi parla il presidente della Folgore Caratese:
“Segnati questa cosa, perchè poi non parliamo mai degli italiani. Ovviamente dico il nuovo Modric perchè è biondino, perchè sennò mi ricoverano domani, ma il Milan ha il centrocampista alla Modric che prima faceva il trequartista ora l’hanno abbassato a play, Pandolfi, 2008 primavera del Milan. Adesso è al mondiale in Qatar con l’Italia under 17. Giocatore fortissimo, intelligenza finissima, giocatore forte forte davanti la difesa, Pandolfi 2008”.
