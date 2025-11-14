Critiche durissime per Ronaldo dopo l'espulsione: "Dovrebbe vergognarsi"

Critiche durissime per Cristiano Ronaldo dopo l'espulsione rimediata con il Portogallo. Nell'editoriale pubblicato da A Bola, ecco quanto scritto: "Cristiano dovrebbe vergognarsi". All'interno dell'articolo si legge: "Quello che ha fatto il capitano portoghese è stato deplorevole.

E non solo per l'aggressività, perché perdere la calma in un momento di frustrazione può succedere, anche se non dovrebbe. La parte peggiore è stata la reazione, tutta la farsa: dal pianto, come se l'irlandese che ha ricevuto la gomitata stesse fingendo, allo scuotimento della testa, come se non capisse cosa stesse succedendo, agli applausi del pubblico, come se la colpa della sua espulsione fosse loro, e non sua."