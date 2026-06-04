Critiche in Messico per la convocazione di Gimenez. Il CT: "Non potevi farne a meno"

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Javier Aguirre, CT del Messico che ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada i Mondiali ormai prossimi, difende la convocazione di Santi Gimenez del Milan

Nonostante i pochissimi minuti passati in campo, un infortunio con tanto di operazione che lo ha tenuto fuori per almeno due terzi della stagione e soprattutto una sola rete segnata nell'annata sportiva (in Coppa Italia, mentre sono state 0 quelle in Serie A), il centravanti Santiago Gimenez del Milan è stato convocato dal Messico per i Mondiali di casa che inizieranno tra una settimana. Se prima di quest'anno la sua presenza era certa, dopo la stagione trascorsa in molti hanno storto il naso.

Javier Aguirre, esperto CT del Messico, alla vigilia dell'amichevole contro la Serbia che si giocherà nella notte italiana tra giovedì e venerdì, ha motivato così la sua scelta di portare Santiago Gimenez del Milan, insieme a Raul Jimenez, Armando Gonzalez e Guillermo Martinez: "Perché puoi giocare con due punte. Sono giocatori di comprovata qualità. Il momento di Armando González è spettacolare; Memo è diverso dagli altri tre; la qualità di Santi e Raúl è garantita. Non potevo fare a meno di questi quattro"