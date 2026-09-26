Dalla Croazia: Modric sta meglio e dovrebbe partire titolare contro la Repubblica Ceca
Dalla Croazia arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Luka Modric in vista della partita di questa sera valida per la Nations League in casa della Repubblica Ceca: il centrocampista del Milan ha infatti smaltito la febbre che lo ha colpito negli ultimi giorni e ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Il campione croato dovrebbe quindi partire titolare contro i cechi, se non dovesse farcela spazio ad uno tra Josip Misic, Petar Sucic e Marija Pasalic. Lo riferisce Sportske Novosti.
Questa la probabile formazione della Croazia contro la Repubblica Ceca: (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić - Modrić, Kovačić - L. Sučić, P. Sučić, Ivanović - Matanović.
Questi invece gli impegni della nazionale croata di Modric in questa sosta:
Repubblica Ceca-Croazia, sabato 26 settembre ore 20.45, Praga - UEFA Nations League
Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20.45, Siviglia - UEFA Nations League
Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18.00, Rijeka - UEFA Nations League
Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League
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