Ct Spagna: "Morata si sta sottoponendo a dei test. Se non ci saranno problemi resterà con noi"

Alvaro Morata ha dovuto saltare Cagliari-Milan a causa di un trauma cranico sofferto in allenamento in seguito ad uno scontro di gioco. L'attaccante rossonero, soccorso dallo staff medico, è stato subito trasferito nell'ospedale più vicino dove tutti gli esami, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Nonostante da protocollo il numero 7 del Milan debba osservare il periodo di riposo prescritto dai medici è stato comunque convocato dalla Spagna per gli imminenti impegni di Nations League.

Luis de la Fuente, ct delle Furie Rosse, ha parlato a margine di un evento proprio della situazione che riguarda le condizioni di salute del centravanti rossonero: "Si sta sottoponendo a dei test e li sta superando. Se non si evidenzieranno problemi resterà con noi. Per ora sta andando tutto bene".

Prima di Cagliari-Milan Fonseca aveva reagito in modo piuttosto negativo alla notizia della convocazione: "Dopo una contusione alla testa il giocatore deve fermarsi 10 giocatori. Ho l'indicazione che il giocatore per 10 giorni deve fermarsi. È il protocollo, non è un'opzione, non so come de la Fuente possa dire questo".