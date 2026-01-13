Cuomo: "Non era così che doveva essere interpretato il recupero di Firenze”

vedi letture

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it al termine di Fiorentina-Milan: "Il Milan è un cantiere che, nelle ultime due partite, ha visto i suoi lavori un po' fermarsi. Poi c'è un lato positivo: la squadra non perde. Ha una tremenda gestione dell'assalto finale, come col Genoa anche a Firenze. È vero che al 30esimo potevi essere sullo 0-2 e nessuno avrebbe detto niente, ma poi è il risultato finale quello che conta. La verità è che - ironicamente - sembra come una macumba che si è posata sul Milan dopo che si è parlato per giorni del Milan che ha un tiro un gol e oggi fai tanti tiri e non riesci a segnare.

I tocchi di Saelemaekers nei minuti di recupero sono tocchi di sufficienza e di superficialità. Non era così che dovevano essere interpretati i minuti di recupero. Questo Milan, anche quando aveva vinto 3-0 a Udine o col Verona, non è mai stata una squadra da listone di occasioni, quindi deve stare lì e pensare che ogni occasione può essere quella decisiva per vincere la partita. Questa squadra, quando pensa di poter gestire, allenta il bullone e può perdere punti contro chiunque, come il girone d'andata ha dimostrato".