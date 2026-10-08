Cuomo racconta: "Quando Boban ha parlato a Trento, c'era Capello che avrebbe chiesto una cosa ad Amorim"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sull'operato dell'allenatore Ruben Amorim.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sull'operato di Ruben Amorim, allenatore del Milan chiamato ad un importante filotto di partite da qui a novembre: "Quando Boban ha parlato a Trento io ero presente. Nella stessa occasione parla Capello, e a Capello viene chiesto: 'Mister, cosa chiederesti ad Amorim?'. Fabio Capello risponde: 'Gli chiederei se ha capito chi sono i suoi migliori giocatori'. Nei programmi e nei media dicevo che un allenatore mi ha insegnato qualcosa, nel senso che - tradotto - era un po' dove volevo arrivare io nel famoso siparietto della formazione.

Io credo che il Milan, prima del cambio modulo contro il Lecce, abbia fatto giocare i suoi migliori interpreti. Poi è chiaro che una disposizione in campo più ordinata dà a una squadra più equilibrio, più forza, più organizzazione e una gestione migliore. Però credo che la base sia capire che devi giocare con quelli. E adesso c'è un detto, no? Nel nostro Paese tutti i detti più o meno si traducono in semplici verità: non tutti i mali vengono per nuocere. L'infortunio di Estupinan potrebbe costringere a vedere più Diego Moreira dall'inizio. E io me lo auguro, perché Diego Moreira è uno dei migliori calciatori del Milan".