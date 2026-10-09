La curva della Juve diserterà la partita contro la Lazio: la nota dei tifosi che spiega la motivazione

Il tifo organizzato bianconero comunica tramite una nota ufficiale che diserteranno la partita contro la Lazio, in programma il prossimo weekend.

In seguito ai fatti accaduti lo scorso maggio nel pre partita di Torino-Juventus, Sportmediaset riporta che gli agenti della Digos della Questura di Torino hanno notificato oltre venti obblighi di dimora e circa quaranta Daspo nei confronti dei partecipanti agli scontri. I provvedimenti presi sono diretti sia ai tifosi granata sia ai tifosi bianconeri che, tramite un comunicato ufficiale, hanno esternato la loro contrarietà e hanno dichiarato che nella prossima partita in casa contro la Lazio non entreranno nel proprio settore. Di seguito una parte del comunicato dei tifosi bianconeri.

"La Curva non chiede impunità. La Curva chiede giustizia, proporzionalità e verità. La Curva chiede che vengano accertate tutte le responsabilità, comprese quelle di chi avrebbe dovuto impedire che i cortei delle due tifoserie si potessero trovare a distanza di pochi metri uno dall'altro. Perché non può esistere una giustizia a senso unico. Non accetteremo in silenzio che vengano colpiti i nostri ragazzi con provvedimenti sproporzionati, né che si utilizzi la repressione come unica risposta alle problematiche del calcio. Contro gli eccessi. Contro le generalizzazioni. Chi ha sbagliato dovrà risponderne, chi ha gestito quella giornata dovrà assumersi le proprie responsabilità. Sabato 10 ottobre alle ore 15 ci troveremo davanti alla curva. A Juve-Lazio resteremo fuori: se non volete sentire la Nostra voce, sarete costretti ad ascoltare il Nostro silenzio".