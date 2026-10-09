Ravezzani scettico: “Il cambio modulo è preoccupante, sconfessa quanto fatto finora da Amorim”
Durante una live su Youtube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha esternato tutta la sua perplessità sull'eventuale cambio modulo del Milan. Queste le sue parole.
"Se ci fosse questo cambio di modulo sarebbe preoccupante secondo me nel senso che qualsiasi allenatore è fortemente legato al proprio modulo. Poi aggiungiamo che qualsiasi allenatore intelligente a fronte di difficoltà prende provvedimenti. Io non saprei dire quanto vale oggi la classifica del Milan, se dovessimo dargli un voto in queste prime cinque giornate direi 6+. Non so se c'è la necessità di un cambio modulo ma se lo fai è perché non sei convinto di quello che hai fatto fin'ora. Non penso che dipenda dall'infortunio di Saelemaekers quindi mi sembrerebbe una cosa abbastanza strana. Il tempo di Amorim ad ottobre è finito, mi sembrerebbe pericoloso il cambio modulo"
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