Ordine chiaro: “Il Milan politicamente conta come il sette di bastoni con briscola a coppe”
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Le parole di Franco Ordine in merito a Sassuolo-Milan e all’importanza politica del club.
Intervenuto in diretta a Radio Napoli, il noto giornalista Franco Ordine ha risposto alle varie domande in merito a questo sesto turno di Serie A e, parlando di Sassuolo-Milan, questa è stata la sua analisi.
Quanto spaventa il Sassuolo di Aquilani al Milan?
"Tantissimo, perché il Sassuolo sceglie le partite di grande appeal per fare le grandi imprese. Era successo già con Grosso. Ed è successo quest'anno con la Juventus. Il Milan gioca contro il Sassuolo la quarta partita fuoricasa in sei giornate. Ora nella politica calcistica il Milan conta come il sette di bastoni a briscola".
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