Ravezzani sicuro: “Camarda deve giocare per acquisire autostima, bisogna avere calma perché è giovane”

Le parole di Fabio Ravezzani in merito a Francesco Camarda e al suo impiego nel Milan.

Durante una live su Youtube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato di Francesco Camarda e del suo scarso impiego fino a questo momento. Queste le sue parole.

"Il tema Camarda è aggravato dalle parole di Amorim perché quando dice che non ha voluto lui un altro attaccante perché voglio essere in qualche modo obbligato a farlo giocare, allora poi devi farlo giocare non puoi lasciarlo sempre fuori. Il ragazzo secondo me meno gioca e meno prende autostima, cosicenza di se, ha bisogno di giocare. Aveva bisogno di essere impiegato costantemente magari negli ultimi 20 minuti al posto di uno spento Gonçalo Ramos. Allora magari qui 20 minuti più 5 di recupero riesci a fare una bella azione, un bel gol ti accrediti. Così non ha crediti e alla fine finirà per patirne. Il ragazzo ha 18 anni, bisogna avere calma, non possiamo aspettarci da lui la saggezza, spietatezza di un trentenne"