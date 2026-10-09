Pellegatti: “Goncalo Inacio molto complicato per gennaio, Endrick più fattibile”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha riportato la notizia de La Gazzetta dello Sport riguardante Goncalo Inacio e la possibilità di vederlo in rossonero a gennaio. Queste le sue parole.
"La Gazzetta dello Sport con Andrea Ramazzotti ventila anche l'ipotesi che non solo possa venire Endrick ma anche un altro nome spesso accostato al Milan, Goncalo Inacio, il difensore centrale. È un altro investimento da 30-40 milioni di euro. Non dobbiamo illuderci molto perché andare a prendere allo Sporting di Lisbona un giocatore a metà campionato titolare, titolarissimo è molto difficile. Endrick è già una cosa diversa, non gioca mai, ma Goncalo Inacio è titolare, sembra complicato. Ecco, tra i due io credo di più alla possibilità che arrivi Endrick".
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