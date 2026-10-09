Pellegatti sicuro: “Il Sassuolo avrà stimoli particolari, Aquilani potrebbe essere il post Fabregas”
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Carlo Pellegatti sottolinea che il Sassuolo avrà moltissime motivazioni contro il Milan ed elogia il suo tecnico Alberto Aquilani.
Nel suo canale YouTube Carlo Pellegatti ha parlato del Sassuolo, prossimo avversario del Milan, e di Alberto Aquilani, suo allenatore. Queste le sue parole.
"La partita col Milan darà particolare stimoli alla formazione di Aquilani, uno degli allenatori più, diciamo, più alla moda, ma giusto giustamente più alla moda per il bel campionato a Catanzaro perché fa giocare bene le sue squadre. Addirittura qualcuno mormora che Aquilani potrebbe essere già stato scelto dai dirigenti del Como per il dopo Fabregas che non sappiamo se sarà alla fine di questa stagione o un'altra non so, però Aquilani è sotto osservazione da parte della dirigenza indonesiana del Como".
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