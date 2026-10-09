Domani torna la Serie A con un record quasi infranto dopo 77 anni

La Serie A è l’unico top campionato europeo a non aver ancora visto uno 0-0 in queste prime cinque giornate.

La Serie A, definita spesso una lega noiosa, di basso livello e con pochi gol segnati, si sta dimostrando in realtà un campionato molto divertente e pieno di gol. Saranno le nuove direttive arbitrali, sarà una ventata di aria nuova arrivata con giovani allenatori, sarà magari solo un caso ma ci sono delle statistiche fino ad ora incredibili.

Analizzando per prime cinque giornate del campionato, la media gol per partita è pari a 2,90, un numero decisamente alto ed inaspettato. Ma il record riguarda un'altra statistica: tra i top campionati europei la Serie A è l'unica a non aver ancora registrato nemmeno uno 0-0. Si tratta di un record nell'era del campionato a 20 squadra, quindi dalla stagione 2004/2005, ma non ancora di un record assoluto: nella stagione 1949/50 infatti, 77 anni fa, il pareggio a reti inviolate non si verificò fino alla settima giornata (Milan-Lazio). Per trovare l'ultimo pareggio senza reti in Serie A bisogna tornare alla scorsa stagione: Fiorentina-Genoa 0-0 del 10 maggio 2026, alla 36^ giornata.