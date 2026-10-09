Ravezzani avvisa: “Cardinale e Amorim molto sicuri di sé, occhio però alle amare delusioni”
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Fabio Ravezzani commenta le parole di Gerry Cardinale e di Ruben Amorim e afferma che la troppa sicurezza può essere alla lunga dannosa.
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato le parole di Ruben Amorim e di Gerry Cardinale ed ha espresso i suoi dubbi in merito. Queste le sue parole.
"Il Milan arriva e si presenta con le trombe spianate, con le fanfare che suonano, con il presidente proprietario che dice 'lo posso rinuncianciare non solo il Milan, ma il calcio italiano nel mondo con l'allenatore che dice Gonçalo Ramos con me ha più opportunità che con il Portogallo', a dispetto delle evidenze. Ecco, l'unico rischio vero è che queste esagerazioni, questa eccessiva coscienza di sé, considerarsi i migliori più bravi del mondo, possa portare poi a qualche amara delusione".
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