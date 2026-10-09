Ravezzani non ha dubbi: “Ramos non è un brocco, è un buon attaccante freddo davanti alla porta”

Fabio Ravezzani definisce Gonçalo Ramos un buon attaccante, freddo davanti alla porta, ma che deve segnare con il Milan come con la sua nazionale.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato di Gonçalo Ramos e delle prestazioni che ha fatto con il Portogallo dove ha trovato 3 gol in 4 partite. Queste le sue parole.

"C'è un caso interessante che è quello di Gonçalo Ramos. Avete visto, ha fatto un sacco di gol nel Portogallo. lo l'ho detto e lo ribadisco, mi sembra un attaccante, un buon attaccante, non è un brocco, senza una qualità specifica, non è che sia un centravanti dotato di elevazione straordinaria come Giroud, gran tiro da da fuori come poteva avere Ibra, grande capacità nel dribbling come Ronaldo, no, non ha niente di tutto questo, però è un buon attaccante che sa fare di sponda che ha una certa capacità di presentarsi in zona gol ed è abbastanza freddo, anche se ha sbagliato tanti gol col Venezia, col Portogallo ha sbagliato poco".