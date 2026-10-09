Akanji preoccupato attacca: “Spero di non perdere i titoli vinti col City, chissà cos’altro scopriranno”
Nel post partita di Svizzera-Macedonia del Nord, il difensore ex Manchester City Manuel Akanji, uno dei protagonisti della lunga cavalcata della squadra di Pep Guardiola capace di vincere tutti i titoli possibili in Inghilterra, in Europa e nel mondo, ha commentato la situazione che sta vivendo il suo club precedente. Queste le sue parole.
"Sono ancora in contatto con alcuni giocatori, ma non so nulla più di voi. Quando ero li, ci dicevano di stare calmi, che avevano tutto sotto controllo, che non era successo nulla di grave. Mi fido delle persone responsabili al Manchester City e sono convinto che sia così. Spero di non perdere i miei titoli. Sarebbe un peccato. Ma vedo tutto solo attraverso i notiziari. Chissà cos'altro scopriranno. State ancora cercando cose legate al Coronavirus accadute cinque anni fa",
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