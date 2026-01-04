Dall'Inghilterra: il Chelsea vuole Sandro Tonali per giugno
(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Non solo Juventus: c'e' anche il Chelsea sulle tracce di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della nazionale azzurra. Secondo Football Insider, sito inglese specializzato nel mercato, il club londinese avrebbe messo nel mirino il 25enne ora in forza ai Magpies. Tonali ha un contratto fino al 2029 col Newcastle, e il Chelsea sarebbe intenzionato a fare un'offerta per giugno, non per la finestra di mercato di gennaio, con lo scopo di rinforzare un reparto che per ora conta sulle certezze di Cole Palmer, Moises Caicedo ed Enzo Fernandez. (ANSA).
