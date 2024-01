Dalla Turchia - Krunic al Fenerbahçe: Dzeko ha avuto un ruolo chiave nella trattativa

Rade Krunic sbarcherà oggi pomeriggio a Istanbul e nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Fenerbahçe che, dopo una lunga trattativa, ha trovato un accordo con il Milan per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista bosniaco. Secondo quanto riferisce Fantatik in Turchia, Edin Dzeko, attaccante del club giallonero, ha avuto un ruolo chiave nella scelta del Fenerbahçe da parte del suo connazionale (l'ex Inter e Roma è stato decisivo anche per l'arrivo di Leonardo Bonucci).

Dopo le visite mediche di rito, Krunic firmerà un contratto di tre anni e mezzo e riceverà uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi. L'ormai ex giocatore rossonero volerà oggi a Istanbul con un aereo privato e sbarcherà tra pochi minuti a Istanbul.