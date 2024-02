De Grandis: "Leao resta il giocatore più importante del Milan, ma deve migliorare in alcune scelte"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Stefano De Grandis ha commentato l'ultima giornata di Serie A soffermandosi sul big match anddato in scena ieri sera a San Siro fra il Milan ed il Napoli e sulla prestazione del 10 rossonero Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni:

"Leao resta il giocatore più importante del Milan, e lo dimostra il fatto che ha collezionato 7 assist fino ad adesso in stagione. Sul talento non si discute, perché Leao è stellare, ma il portoghese ha difficoltà nel fare la scelta giusta, e la partita di ieri lo dimostra. A parte l'assist ed il fatto che salta sempre la difesa del Napoli, Leao ieri ha sui piedi due palle gol assurde ma sbaglia la scelta. Può essere mancanza di freddezza, ma può essere anche la difficoltà di fare la scelta giusta al momento giusto. E secondo me in questo Leao deve migliorare, o addirittura non c'è l'ha proprio".