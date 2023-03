De Ketelaere sì, De Ketelaere no: il faccia a faccia tra Matri e Behrami nel post partita di Fiorentina-Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex Napoli Valon Behrami e l’ex Milan Alessandro Matri hanno commentato così a DAZN la situazione riguardante Charles De Ketelaere e le difficoltà che sta riscontrando il belga nella sua prima esperienza in rossonero.

Il Milan fa bene ad insistere su De Ketelaere?

Matri: “Sì, fa bene perché intanto è stato fatto un investimento da parte della società. Sarebbe stupido metterlo da parte e rinunciare a provare a crederci. Anche Pioli ha detto che contro la Fiorentina non è stata la partita adatta al suo modo di giocare, per mettere in mostra le sue qualità. È vero che il ragazzo non sta facendo bene, è sembrato timido palla al piede, timido nella ricerca della palla. Ha fatto vedere qualcosina in due-tre azioni, poco, però mi sembra ancora troppo presto per abbandonarlo e lasciarlo andare”.

Ma?

Behrami: “È una situazione in cui il Milan deve iniziare ad avere continuità, non è più tempo di esperimenti. Ogni volta è un esperimento, è sempre l’ora di De Ketelaere ma non arriva mai. Perciò penso che abbia avuto tante occasioni, ogni volta c’è sempre una scusa. 35 milioni di euro sono tanti, in Italia consideriamoli come 80 in Inghilterra. Sancho l’anno scorso è stato pagato 80 milioni dallo United. Non ha fatto bene le prime 15 partite, fuori. Quest’anno sta trovando invece continuità in un modo diverso, con un allenatore diverso. Quindi magari va lasciato spazio a qualcun altro, come ad esempio Adli”.

Matri: “Però il passato del Milan ci ha insegnato che attendere i giocatori può servire. L’allenatore è lo stesso che ha recuperato in passato i Tonali e i Leao. Il contesto attuale non valorizza nemmeno i giocatori, il Milan si è indebolito rispetto all’anno scorso. Se la squadra va bene il giocatore magari può rendere di più. Quest’anno non è solo De Ketelaere che sta facendo male rispetto all’anno scorso, anche altri giocatori che l’anno scorso hanno fatto bene quest’anno stanno facendo male”.