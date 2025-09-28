De Laurentiis verso Milan-Napoli:" Che vinca il migliore. Avversarie per lo scudetto le solite del nord”
Al termine dell'evento Premio all'Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival, il patron del Napoli Aurelio de Laurentiis si è espresso in merito alla parità tra Milan e Napoli e sulle potenziali competitor per la vittoria dle titolo finale.
Chi è l’anti-Napoli? "Le anti-Napoli sono sempre le solite tre del nord ai quali possiamo aggiungere un’Atalanta, una Roma che s’è molto rinforzata con Gasperini. Il campionato è estremamente combattivo, sarà molto divertente".
Milan-Napoli? "Io tifo sempre per me stesso, poi vinca il migliore".
È tornato poi sull'ultima partita casalinga giocata contro il neopromosso Pisa.
Col Pisa sono tremate le gambe? "No, mai. E’ gestito da un amministratore delegato che viene dal cinema ed è un mio grande amico. Complimenti a lui ed al Pisa. C’è qualcosa da sistemare? C’è sempre da sistemare all’inizio, vale per tutte le squadre, soprattutto quando ci sono 9 acquisti da far giocare e farli assimilare".
