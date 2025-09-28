Leao dall'inizio? Allegri: "Assolutamente no. Ma è a disposizione"

In vista di Milan-Napoli di questa sera mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Che cosa le da più fiducia in vista di questo primo big match della stagione?

“In particolare non c’è niente. C’è solo che la squadra sta lavorando bene e ha vinto partite non facili e importanti: vincere le partite del campionato italiano non è mai semplice. Affronteremo quella che è la detentrice dello scudetto, quindi bisogna essere preparati. Per noi sarà un bel test”.

Che sensazione le lasciano questi commenti su un Allegri che fa giocare bene la sua squadra?

“Mah, sorrido. Ho la fortuna che la società mi ha messo a disposizione una rosa di ottima qualità”.

È d’accordo con Conte quando dice che il Milan ha una rosa più strutturata?

“Io posso solamente dire che il Milan ha un’ottima rosa. Stiamo lavorando, i giocatori si stanno conoscendo ancora di più lavorando tutti i giorni insieme per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di tornare a giocare la Champions”.

Leao può partire dall’inizio?

“Assolutamente no, ha fatto solo due mezzi allenamenti con la squadra. Sarà a disposizione”.

In campo ci sarà un Modric contro De Bruyne… In che categoria rientrano questi due calciatori?

“Nei top dei giocatori di primissima, non prima, di primissima fascia. Sono molto contento di avere e allenare Luka Modric e di vedere De Bruyne giocare”.

Si è sbloccato Santi Gimenez. Come l’ha visto in questi giorni?

“È un buon giocatore, un ottimo giocatore. Le punte hanno bisogno di fare gol. Ha acquisito sicuramente fiducia dopo il gol nell’ultima partita”.

Il Milan è la squadra che in Europa ha preso più volte i legni, 11. Il Real è secondo a 6. Ha fatto qualche rito… ?

“No. Diciamo che bisogna sovvertire un po’ i numeri. Giochiamo contro il Napoli che nelle ultime 26 partite ha vinto 18 volte e ne ha pareggiate 8”.