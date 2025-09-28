Mondiale U20, oggi l'esordio dell'Italia del rossonero Sala
Il Mondiale U20 in Cile è iniziato ieri, sabato 27 settembre, con la fase gironi: un lungo percorso che porterà alla finalissima che è in programma per il 19 ottobre prossimo. Presente anche l'Italia del CT Carmine Nunziata che, come altre selezioni, dovrà rinunciare ad alcuni giocatori che i club non hanno liberato per l'occasione: assenti, per esempio, i rossoneri Torriani e Bartesaghi oppure l'attaccante di proprietà milanista Francesco Camarda. L'unico rappresentate del Diavolo sarà Emanuele Sala. Presente anche l'ex Mattia Liberali, oggi al Catanzaro.
Di seguito il programma dei gironi dell'Italia U20 del rossonero Emanuele Sala, che esordisce questa sera alle 22 italiane contro l'Australia:
- Domenica 28/09, ore 22 italiane: Italia-Australia
- Mercoledì 01/10, ore 22 italiane: Italia-Cuba
- Domenica 05/10, ore 1 italiane: Argentina-Italia
Questi i convocati di Nunziata:
Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Jacopo Seghetti (Livorno), Lapo Siviero (Torino);
Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Andrea Natali (AZ Alkmaar);
Centrocampisti: Alessandro Berretta (Giana Erminio), Mattia Mannini (Juve Stabia), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), Jacopo Sardo (Monza);
Attaccanti: Jamal Iddrissou (Inter), Ismael Konate (Empoli), Mattia Liberali (Catanzaro), Mattia Mosconi (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juventus), Marco Romano (Genoa).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan