De Winter a Milano, visite e firma con il Milan
(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Il difensore Koni De Winter è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche con il Milan. Per lui è pronto un contratto fino al 2030. De Winter arriva dal Genoa a titolo definitivo per 20 milioni di euro e andrà a sostituire Malick Thiaw ceduto al Newcastle. (ANSA).
Spalletti sulla Serie A: "Napoli, Inter, Milan e Juventus lotteranno come al solito per lo scudetto"
Si riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti di Antonio Vitiello
Situazione Hojlund, duro attacco dall'UK: "Se lavori in uno stellato non vuoi andare al McDonald's"
Romano: "Hojlund non sta rifiutando il Milan. Il danese non vuole andare via dallo United, che è diverso"
ESCLUSIVA MN - Estupinan visto dall'Ecuador: "È al pari di Theo e di gran lunga superiore in certi aspetti"
Radiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
