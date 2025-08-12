De Winter a Milano, visite e firma con il Milan

De Winter a Milano, visite e firma con il Milan
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 18:00News
di Gaetano Mocciaro
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Il difensore Koni De Winter è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche con il Milan. Per lui è pronto un contratto fino al 2030. De Winter arriva dal Genoa a titolo definitivo per 20 milioni di euro e andrà a sostituire Malick Thiaw ceduto al Newcastle. (ANSA).