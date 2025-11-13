Definiti il calendario e gli stadi di Euro 2028. La finale a Wembley

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La finale di Euro-2028 di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda si svolgerà allo stadio di Wembley a Londra il 9 luglio 2028, con la partita inaugurale a Cardiff il 9 giugno 2028, ha annunciato mercoledì la UEFA. Sono previste 51 partite per questo torneo, che riunirà 24 squadre divise in sei gruppi, come avviene dall'edizione del 2016 in Francia. Nove stadi in otto città (Cardiff, Dublino, Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham, Londra) ospiteranno le partite di Euro-2028. "Otto dei nove stadi ospitanti, ad eccezione di Wembley, ospiteranno una partita degli ottavi di finale, mentre i quattro quarti di finale saranno suddivisi tra i padroni di casa: Cardiff, Dublino, Glasgow e Wembley. Per garantire l'equità sportiva e la parità di trattamento, le vincitrici degli ottavi di finale giocheranno le loro partite di quarti di finale in una sede diversa", ha dichiarato la UEFA. La settimana finale si svolgerà interamente a Wembley, a Londra, con le due semifinali martedì 4 luglio e mercoledì 5 luglio e la finale domenica 9 luglio.

"Il calcio è un linguaggio universale - le parole del presidente Uefa, Aleksander Ceferin - Esprime passione, abilità, coraggio, solidarietà e rispetto meglio di qualsiasi altro, e ci ricorda costantemente che le nostre differenze sono esattamente ciò che rende il nostro sport così bello. A UEFA EURO 2028, parleremo tutti il linguaggio del calcio: forte, chiaro e unito. Le nazioni ospitanti, dove il gioco ha preso forma per la prima volta, sono ansiose di accogliere milioni di tifosi in stadi leggendari, offrendo il palcoscenico ideale per un festival di emozioni, vividamente racchiuso nel design che abbiamo presentato oggi. Vogliamo massimizzare l'esperienza dei tifosi, nelle sedi e in tutto il mondo, affinché più persone che mai possano godersi appieno quello che promette di essere uno degli eventi più grandiosi dell'anno". (ANSA).