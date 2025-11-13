Il milanista Zeroli per la prima volta in U21: "Ho sentito Camarda e Bartesaghi prima di venire qui"

L'Italia U21 in questa ultima sosta del 2025 ha il profumo di rossonero, nonostante sia solamente uno il giocatore del Milan convocato: il terzino Davide Bartesaghi. Eppure il CT Silvio Baldini ha chiamato anche due altri ragazzi che del club rossonero fanno parte, anche se attualmente sono in prestito: si tratta di Francesco Camarda, oggi al Lecce e già convocato in precedenza, e il centrocampista Kevin Zeroli, oggi al Monza e alla prima convocazione con gli Azzurrini.

Le parole di Kevin Zeroli, chiamato nell'Italia U21: "La mia è stata una chiamata all'ultimo, ma sto cercando di farmi trovare pronto. Ci stiamo inserendo molto bene in un gruppo già molto solido, nel quale c'è entusiasmo per far bene. Ho sentito Camarda e Bartesaghi con cui ho giocato al Milan, prima di venire qui. Il mister ci ha accolto con entusiasmo, seguiamo le sue indicazioni, vuole una squadra che attacchi lo spazio, per quanto mi riguarda vuole una mezzala che si inserisca per far gol".