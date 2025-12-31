Quando e a che ora parla Max Allegri domani in conferenza stampa

Il Milan scenderà in campo nell'anno nuovo nel secondo giorno utile: i rossoneri saranno in campo venerdì 2 gennaio alle ore 20.45 all'Unpol Domus Arena per affrontare il Cagliari, in quella che sarà la prima gara del 2026 per la Serie A Enilive e anche l'anticipo del diciottesimo turno di campionato, il penultimo del girone di andata.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa domani, il primo giorno dell'anno, giornata di vigilia della partita. I rossoneri si alleneranno a Milanello nel primo pomeriggio e poi alle ore 17 a Milanello il tecnico prenderà la parola davanti ai giornalisti. Successivamente la squadra viaggerà verso la Sardegna. La conferenza come sempre sarà trasmessa in diretta su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera: potrete seguire il live testuale su MilanNews.it come di consueto.