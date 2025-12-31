Premier League: l'Arsenal vince e tiene a distanza il City

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Turno infrasettimanale in Premier League e l'Arsenal batte 4-1 l'Aston Villa con le reti, tutte nella ripresa, di Magalhães, Zubimendi, Trossard e Gabriel Jesus. Per gli ospiti, terzi in classifica, a segno Watkins nei minuti di recupero. La squadra leader della classifica sale così a 45 punti in classifica e tiene a distanza il Manchester City (secondo a 40), che il primo gennaio farà visita al Sunderland, mentre il Liverpool, quarto, riceverà il Leeds. Negli incontri odierni della 19ma giornata da registrare anche i successi esterni del Newcastle sul Burnley (1-3) e dell'Everton sul Nottingham Forest (0-2).

Terminano entrambe 2-2 Chelsea-Bournemouth e West Ham-Brighton. E' finita con un pareggio (1-1) Manchester United-Wolverhampton (a segno Zirkzee). La squadra di Amorim rimane sesta ed esce tra i fischi dell'Old Trafford. (ANSA).