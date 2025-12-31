La rosa dei 25 del Milan all'apertura del mercato di gennaio

La rosa dei 25 del Milan all'apertura del mercato di gennaioMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:10News
di Manuel Del Vecchio

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:
- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.
- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.
- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati. 

Portieri
Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori
Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti
Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti
Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien

LA LISTA DEI 25

LISTA STRANIERI (15 su 17)
1- Maignan
2- Tomori
3- Pavlovic
4- Estupinan
5- Modric
6- Fofana
7- Jashari
8- Loftus-Cheek
9- Rabiot
10- Saelemaekers
11- Pulisic
12- Leao
13- Nkunku
14- Santi Gimenez
15 - Fullkrug*

*registrazione che avverrà all'apertura del mercato

VIVAIO ITALIA (3 su 4)
Pietro Terracciano
Ricci
De Winter

VIVAIO MILAN (1 su 4)
Gabbia

U22 (illimitati)
Torriani
Bartesaghi
Odogu
Athekame
Balentien