La rosa dei 25 del Milan all'apertura del mercato di gennaio

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien

LA LISTA DEI 25

LISTA STRANIERI (15 su 17)

1- Maignan

2- Tomori

3- Pavlovic

4- Estupinan

5- Modric

6- Fofana

7- Jashari

8- Loftus-Cheek

9- Rabiot

10- Saelemaekers

11- Pulisic

12- Leao

13- Nkunku

14- Santi Gimenez

15 - Fullkrug*

*registrazione che avverrà all'apertura del mercato

VIVAIO ITALIA (3 su 4)

Pietro Terracciano

Ricci

De Winter

VIVAIO MILAN (1 su 4)

Gabbia

U22 (illimitati)

Torriani

Bartesaghi

Odogu

Athekame

Balentien