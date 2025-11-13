Mancini, altro che Italia…. Ufficiale il suo approdo in Qatar

di Andrea La Manna

Diverse voci di mercato davano Roberto Mancini come possibile nuovo allenatore della Juventus. Dopo la firma di Luciano Spalletti però, l'ìipotesi bianconera è ovviamente sfumata e l'ex c.t. della nazionale, vincitore di un europeo ma colpevole di non aver portato l'Italia agli scorsi mondiali, sembrava poter restare lontano dal campo almeno fino a quest'estate, per poi sondare il terreno in Italia e capire se qualche squadra sarebbe stata interessata a lui. E invece così non sarà perchè Roberto Mancini e il suo staff, come riporta Sky e Gianluca Di Marzio su X, firmeranno un contratto con l'AlSadd, squadra qatariota. L'allenatore si trova gia in Qatar dove ha firmato il contratto insieme a Cesar, allenato da Mancini all'Inter e alla Lazio, sia Massimo Maccarone, che lo seguiranno e aiuteranno in questa nuova avventura. Manicini dopo 7 anni dall'ultima volta, con lo Zenit, torna ad allenare una squadra di club.

L'ufficialità - L’Al-Sadd ha reso noto l’arrivo di Roberto Mancini con un post su Instagram. Ecco le parole del club: “Roberto Mancini sarà l’allenatore del club per due stagioni e mezzo.