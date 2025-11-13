Ancelotti: “Nessuno sarà mai come Ronaldo. Modric professionista unico”

Carlo Ancelotti, c.t. della nazionale brasiliani, ha rilasciato una lunghissima intervista ad As dove si è raccontato tra il glorioso passato al Real Madrid e il presente con la Selecao. Vediamo un estratto dei passaggi più interessanti:

Sul Real Madrid - "Quelli a Madrid sono stati anni spettacolari, non solo per i titoli, ma per il modo in cui li abbiamo conquistati. Le rimonte in Champions contro PSG, Chelsea, City o Bayern resteranno per sempre nella memoria. Ho lasciato un pezzo di cuore. E stato un onore far parte della sua storia".

Sul suo successore Xabi Alonso - "Già da giocatore si vedeva che sarebbe diventato allenatore. Sta facendo un lavoro eccezionale. È primo in Liga e tra i migliori in Champions. Nel Madrid un pareggio è visto come una crisi, ma Xabi ha tutto per avere successo. Mbappé e Bellingham stanno alzando il livello. II Real è solido e competitivo. Xabi può continuare la nostra eredità senza problemi".

Sul calcio moderno - "Oggi ci sono pochi eletti: Mbappé, Vinicius, Bellingham, Lamine Yamal, Haaland... ma nessuno sarà mai come Cristiano Ronaldo. Cristiano arriverà ai mille gol, ne sono certo. Quando ci riuscirà, voglio essere invitato alla festa! È un professionista unico, come Modric. Entrambi continueranno finché avranno passione. E la passione, nel calcio, è tutto".