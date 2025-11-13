Italia, Gattuso perde un attaccante per infortunio: out tre settimane

(ANSA) - BOLOGNA, 13 NOV - È emergenza in casa Bologna. Dopo gli stop rimediati da Freuler, Skorupski e Rowe, con un Ravaglia da recuperare dalla distorsione alla caviglia subita alla vigilia della sfida con il Napoli, si ferma anche Nicolò Cambiaghi, l'uomo più in forma del momento in casa rossoblù, reduce da tre assist e due gol nelle ultime sei uscite di campionato. Il giocatore, rientrato ieri dopo un problema al polpaccio destro rimediato in nazionale dovrà osservare tre settimane di stop.

"Cambiaghi è stato sottoposto agli esami strumentali - spiega il Bologna - che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa tre settimane". Come per Rowe, anche per Cambiaghi il probabile rientro è fissato in Coppa Italia con il Parma il 4 dicembre dopo aver saltato Udinese e Cremonese in campionato e la sfida con il Salisburgo di Europa League tra i due appuntamenti. (ANSA).