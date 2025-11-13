Moretto: “Sarà Modric a decidere il suo futuro. Su di lui club del Qatar e arabi”

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del possibile anno opzionale di Luka Modric in maglia rossonera. Secondo Moretto sarà, eccezionalmente rispetto alla norma, il calciatore a decidere se restare un altro anno in rossonero oppure terminare a maggio la sua avventura in Italia. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Si sta parlando tanto di un possibile rinnovo, quasi scontato, quel +1 sul contratto di Luka Modric vi avevo già raccontato come fosse un +1 a carico del calciatore e non a carico del Milan, nel senso che il Milan gli anni opzionali li inserisce tutti a favore proprio, sarebbe sempre il Milan a decidere, ma il caso du Luka Modric è un caso particolare. Particolare perchè Modric ha chiesto al Milan di poter decidere lui stesso a fine stagione, lo ha fatto col Real Madrid dove si è deciso insieme che strada intraprendere. Nel caso del Milan vi posso ribadire il fatto che sarà il calciatore a decidere, a capire più avanti intorno alla prossima primavera, che tipo di strada prendere. Vi posso già dire che sappiamo che ci sono diversi club del Qatar e della Saudi Pro League che stanno già chiedendo informazioni e si stanno approcciando a Luka Modric. Modric è assolutamente concnetrato sul Milan però occhio".