Derby di lunedì, i tifosi ebrei protestano: "E' la nostra Pasqua"

Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha reso noti date e orari dalla 31ª alla 33ª giornata del massimo campionato e una delle notizie più importanti è che il derby tra Milan e Inter, gara che potrebbe consegnare matematicamente lo scudetto alla formazione di Simone Inzaghi, verrà giocato lunedì 22 aprile alle ore 20.45.

La protesta.

Una notizia che non è andata giù ai tifosi della comunità ebraica, che attraverso Didier Attar, presidente dell’Inter Club Brothers of the World, hanno messo per iscritto una lettera di protesta. In quel giorno ricorrerà infatti la celebrazione di Pesach, la Pasqua ebraica, e questo impedirebbe ai tifosi ebrei di seguire la partita non solo allo stadio, ma anche in televisione, visto che stare davanti a uno schermo è considerata violazione del precetto secondo cui nei giorni di festa bisogna astenersi dalle attività.

La spiegazione della Serie A.

Il responsabile delle competizioni della Lega Serie A, Andrea Butti, ha spiegato: "Milan-Inter è una delle nostre migliori partite. Per farla vedere in tutto il pianeta, per ragioni di fuso orario, dovremmo trasmetterlo domenica tra le 16 e le 17 di domenica, come fa la Premier. Ma così verremmo additati di aver fatto un favore a chi non gioca in Europa il giovedì, quindi all’Inter. Juve-Inter ha generato più di due milioni di telespettatori e Milan-Inter potrebbe fare di più se la trasmettessimo domenica. Ma il Milan gioca giovedì, con eventuale supplementare, e ci ha chiesto di giocare di lunedì. Ed è una partita che viene trasmessa da Sky oltre che da DAZN”.