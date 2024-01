Di Canio: "Quei tifosi sono dei coglioni, poi guardi in campo e anche l'Udinese ha tanti giocatori di colore"

Prima di pensare all'importante sfida casalinga contro il Bologna, il Milan si gode ancora la vittoria, di cuore e rabbia sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. Ha fatto il giro del mondo il brutto episodio riguardante Mike Maignan, vittima di cori e intimidazioni razziste da parte di alcuni, "tifosi" Dell'Udinese, tanto da costringere l'arbitro Maresca, a dover giustamente interrrompere la gara nel corso del primo tempo. Di questo fatto osceno ha parlato così, a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio.

Forti le parole dell'ex giocatore della Lazio: "Scene non di sport e di una stupidità incredibile, fossi stato in Balzaretti avrei chiamato sotto la Curva dell'Udinese Success ed Ebosele, vediamo cosa avrebbero fatto, mica fischiavano. Certa gente è stupida, fischiare un ragazzo di colore e alimentare così l'odio, poi guardi in campo e anche l'Udinese ha tanti giocatori di colore, quei tifosi sono dei coglioni".