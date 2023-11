Di Marzio: "Ibra-Milan: non filtra che ci sia la svolta. Continueranno a parlare"

In occasione dell'incontro tra Ibrahimovic e Cardinale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione dello svedese: "Ibrahimovic e Cardinale si sono incontrati: incontro di due ore. Prove tecniche di un ritorno, ma non siamo ad un dentro-fuori. Da parte di Ibrahimovic silenzio assoluto e da quanto filtra dal Milan, non c'è ancora la svolta decisiva. Non ci sarebbe stata neanche un'offerta di incarico definito nei suoi contorni, da parte di Cardinale.

Hanno approfondito il confronto anche sul momento del Milan, su quello che può servire al Milan, che vorrebbe fare Zlatan da grande e nel Milan. Hanno continuato a parlare per capire se ci sono i margini per trovare il punto d'incontro sulle due esigenze, perché poi non è detto che le due esigenze possano collimare. Zlatan vuole decidere e incidere in quello che fa. Accetta solo un ruolo in cui puo veramente decidere".