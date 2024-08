Di Stefano: "Adli, Pobega e Kalulu non convocati per Milan-Torino"

Domani è il giorno: riparte la Serie A e subito il Milan sarà in campo, a San Siro contro il Torino alle 20.45. Quella di domani sarà la prima in assoluto per Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. Il tecnico ha dichiarato oggi in conferenza che il mercato in entrata può dirsi chiuso dopo l'ingresso di Fofana, e di come ora sia necessario cedere. A tal proposito, gli indizi arrivano dalle convocazioni: come affermato da Peppe Di Stefano, domani non saranno della partita Pobega, Kalulu e Adli.

Ecco la probabile formazione del Milan:

MILAN 4-2-3-1

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Theo

Loftus-Cheek Bennacer

Chukwueze Pulisic Leao

Jovic

All.: Paulo Fonseca

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARESCA

Assistenti: SCATRAGLI – MORO

IV uomo: GIUA

VAR: DOVERI

AVAR: DI BELLO

DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Data: sabato 17 agosto 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it