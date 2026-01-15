Di Stefano: “Grande entusiasmo post vittoria. Passaggio psicologico importante”

Peppe Di Stefano, nel post partita di Sky Sport, ha parlato così delle reazioni a caldo dopo l' importantissima vittoria dei rossoneri a Como. Queste le sue parole:

Un Milan con diversi vesti tattiche... “L’aveva provato nei giorni scorsi a Milanello la difesa a 4. È partito con 4-4-2 poi 4-1-4-1 con Leao seconda punta e poi a sinistra. Poi è diventato un 5-4-1 ma è la nuova veste tattica la difesa a 4 che ha provato più volte nei giorni scorsi e non solo. Una vittoria alla Allegri, poco possono palla. Vi racconto che c’è grande euforia nello spogliato del Milan, c'è la percezione che questa vittoria ha un peso importante. Nel post partita esultanza non normale ma piena di energia e di foga perché oggi é stato fatto un passaggio psicologico importante"

TABELLINO

COMO - MILAN 1-3

10' Kempf

45+1 rig. Nkunku

55' Rabiot

88' Rabiot