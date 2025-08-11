Diddi: "De Winter non è un giocatore da San Siro, ma..."

Luca Diddi, "Il Tattico" dei social ed in passato Match Analyst per il Verona, su Instagram traccia un profilo di Koni De Winter, difensore del Genoa destinato a vestire la maglia rossonera. Queste le sue dichiarazioni:

"Koni De Winter al Milan, una valutazione mia personale su questo giocatore. Parto nel dirvi che non è un giocatore da San Siro. È un buon giocatore, giovane, che può migliorare. A mio avviso sarà utile e vi spiego perché: molto bene con la palla al piede, bravo nell’impostazione e nell’inizio gioco. Ovviamente presenta alcune lacune in fase difensiva: non sempre è collegato. 4.6 palloni recuperati a partita, difensore molto duttile: può giocare come centrale e può giocare come terzino. E forse è questa sua duttilità che è piaciuta a Max Allegri. Anche perché l’idea è di giocare a 4, ma scalare con i 3 centrali. Sarà l’alternativa a Tomori sul centrodestra, ma Tomori può anche centrale o centrosinistra. Ecco perché lui e non Leoni: più duttile e ovviamente costo minore. Ma per quello che ha in mente Max potrebbe essere il difensore giusto”.