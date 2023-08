Dj Ringo: "Ho la sensazione che il Milan possa andare più forte in Champions che in campionato"

Dj Ringo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il mercato del Milan: "La società ha dato a Pioli i giocatori di cui aveva bisogno: Milan e Atalanta in questo mercato mi hanno sorpreso. Io la sensazione che il Milan possa andare più forte in Champions: il campionato è una corsa sulla distanza e Pioli, con i tanti volti nuovi da inserire, rischia di pagare qualcosa in continuità. Sul secco, in coppa, invece serve imprevedibilità. E quest'anno non manca...".