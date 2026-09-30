Domani Giappone-Ecuador: Estupinan ancora titolare

Domani l'Ecuador di Estupinan giocherà in amichevole contro il Giappone e l'esterno del Milan dovrebbe partire ancora titolare

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Corea del Sud, domani alle 12.10 italiane torna in campo l'Ecuador di Pervis Estupinan che sarà impegnato in un'altra amichevole, questa volta contro il Giappone. In merito alla probabile formazione della nazionale sudamericana, ESPN Ecuardor riferisce che l'esterno del Milan dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto sulla fascia sinistra. In porta ci dovrebbe essere Valle, in difesa Realpe e Pacho, mentre a destra spazio ad uno tra Praciado e Hurtado. Franco, Vite e Yeboah saranno il trio in mezzo al campo, mentre il tridente offensivo sarà quello composto da Arroyo, Angulo e Angulo.

Questa, dunque, la probabile formazione dell'Ecuador per l'amichevole contro il Giappone a Yokohama: Gonzalo Valle; Ángelo Preciado/José Hurtado, Leonardo Realpe, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Pedro Vite, John Yeboah; Keny Arroyo, Nilson Angulo e Riquelme Angulo.

