Under 21, tra poco Repubblica Ceca-Bulgaria: il rossonero Vladimirov in campo dal 1'
Oggi c'è solo un giocatore del Milan che scenderà in campo con la sua nazionale, vale a dire Valeri Vladimirov, difensore classe 2008 del Milan Futuro che in estate si è messo in mostra anche con la prima squadra di Ruben Amorim. Il giovane centrale rossonero partirà dal primo minuto nel match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027 della sua Bulgaria in casa della Repubblica Ceca. La formazione bulgara è reduce dalla vittoria contro i pari età del Portogallo per 2-1 e martedì prossimo sarà impegnata nell'ultimo match di questa sosta contro la Scozia a Pazardzhik.
Questi i risultati e i prossimi impegni della Bulgaria U21 di Vladimirov in questa sosta:
Bulgaria-Portogallo 2-1
Repubblica Ceca-Bulgaria, mercoledì 30 settembre ore 18.00, Hradec Králové - Qualificazioni Europeo Under 21
Bulgaria-Scozia, martedì 6 ottobre ore 19.30, Pazardzhik - Qualificazioni Europeo Under 21
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