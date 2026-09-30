MN - Testoni su Amorim: "Curioso di vedere come gestirà Modric"

Ai microfoni di Milannews.it, il telecronista di DAZN Edoardo Testoni ha commentato il calcio che ha in mente Ruben Amorim per il suo Milan

Edoardo Testoni, noto telecronista di DAZN, intervistato da Milannews.it, ha detto la sua sul calcio di Ruben Amorim e sui nuovi acquisti estivi del Milan:

Il calcio di Amorim

"Credo sia una persona e un allenatore molto intelligente. Ha una sua filosofia calcistica e un modo tutto suo di comunicare, non si sottrae alle risposte vere. Contro il Lecce abbiamo visto un Milan diverso, con Amorim che ha cambiato le carte in tavola. Sarei curioso di vedere la sua evoluzione della sua teoria calcistica, e lo potremo vedere nella gestione di Modric".

Dei nuovi arrivati chi ti ha stupito?

"Non è una sorpresa perchè lo aveva già dimostrato alla Lazio. Moreira ha fatto vedere certi lampi e giocate di grande qualità, lui e Pulisic possono essere le frecce offensive di questo Milan. Non vedo una lontananza così netta da ciò che sono stati Leao e Theo".